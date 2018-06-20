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Altınkum Sahili çöplüğe döndü

Altınkum Sahili çöplüğe döndü

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:18
Altınkum Sahili çöplüğe döndü

ALTINKUM SAHİLİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dipkarpaz Bölgesinde bulunan, Akdeniz Havzasının ve Dünya’nın en güzel 10 plajından birisi olarak gösterilen Altınkum Sahili çevresi, son günlerde çevre kirliliğinden nasibini aldı.

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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin gezmek için geldiği Dipkarpaz Atın Kum sahili, vatandaşların çevreyi kirletmeleri, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle en güzel sahil bölgesi atık ve çöplük yığınına döndü.

Altınkum sahili 'caretta caretta' türü kaplumbağalar için hayati önem taşımaktadır ve Akdeniz bölgesinin önemli kaplumbağa yumurtlama olma özelliği de taşımaktadır.

Gelen yerli ve yabancı turistlerin plaja pet şişe, yiyecek içecek atıklarını bırakması en güzel sahil olan Atınkum, çevreye ve doğaya zarar vermeye devam etmektedir.

(MHA)

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