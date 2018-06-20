Altınkum Sahili çöplüğe döndü

ALTINKUM SAHİLİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dipkarpaz Bölgesinde bulunan, Akdeniz Havzasının ve Dünya’nın en güzel 10 plajından birisi olarak gösterilen Altınkum Sahili çevresi, son günlerde çevre kirliliğinden nasibini aldı.
Altınkum sahili 'caretta caretta' türü kaplumbağalar için hayati önem taşımaktadır ve Akdeniz bölgesinin önemli kaplumbağa yumurtlama olma özelliği de taşımaktadır.
Gelen yerli ve yabancı turistlerin plaja pet şişe, yiyecek içecek atıklarını bırakması en güzel sahil olan Atınkum, çevreye ve doğaya zarar vermeye devam etmektedir.
(MHA)