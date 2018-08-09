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“Altınbaş imzası bir değerdir”

“Altınbaş imzası bir değerdir”

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:09
“Altınbaş imzası bir değerdir”

Vakkas Altınbaş Kıbrıs Manşet’in sorularını yanıtladı.

Mehmet Eminoğlu’nun açıklamalarında ismi geçen Altınbaş Holding yönetim kurulu üyesi Vakkas Altınbaş Kıbrıs Manşet’in hakkındaki iddialarla ilgili sorusu üzerine kendisinin dün de, bugün de, yarın da attığı imzaların arkasında olduğunu söyledi.

Altınbaş Holding yönetim kurulu üyesi Vakkas Altınbaş, Bulut Akacan’ın yazmış olduğu çeklerin arkasını ciro ettiğinin doğru olduğunu, çeklerden bir tanesinin geri döndüğü anda tarafından ödendiğini belirttiği konuşmasında şu anda iade olmuş hiçbir çek yoktur dedi.

Altınbaş geriye kalan çeklerin tümünün de gününde ödeneceğini tahmin ettiğini ancak herhangi bir çekin ödenmemesi halinde karşılıksız çıktığı anda kendisi tarafından ödeme garantisi bulunduğunu söylediği konuşmasında Vakkas Altınbaş imzasının bir değer olduğumu ve o değere istinaden atılan her imzanın karşılığının behemehal ödendiğini belirtti.

Mehmet Eminoğlu’na ciro edilmiş çeklerin kendisinin garantisinde olduğunu söyleyen Vakkas Altınbaş, Mehmet Eminoğlu ile Bulut Akacan arasındaki sorunun bir başka konudan kaynaklandığını ve müelliflik devriyle ilgili olan konuyla alakalı Mehmet Eminoğlu ile Bulut Akacan arasında taraf olmadığını söyledi. Hiçbir noktasında taraf olmadığı bir konuda isminin karıştırılmasından üzüntü duyduğunu belirten Vakkas Altınbaş kendisinin sadece çeklerle ilgili taraf olduğunu, çeklerle ilgili garantisinin devam ettiğini ancak kendisini bu tip konulara karıştırmadan aralarındaki husumeti çözmeleri gerektiğini de söyledi

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Anahtar Kelimeler:
Altınbaş HoldingMehmet EminoğluVakkas AltınbaşBulut Akacan
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