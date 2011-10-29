Altın Yatırımcısının Dikkatine

Avrupa'nın borç krizini dizginlemesinin doları vurması ile altın bir ayın yükseğine tırmanarak temmuz 2009'dan beri en iyi haftalık kazancına hazırlanıyor. Gümüş ise 2008 Eylül'ünden beri en büyük haftalık kazancını zorluyor.



BU HAFTA YÜZDE 6.5 DEĞER KAZANDI



Külçe altının onsu yüzde 0.5 kadar artışla 23 Eylül'den beri en yüksek seviye olan 1,752.82 seviyesine yükseldi. Melbourne'da ise yerel saat ile 12.32'de 1,749.90 dolardan işlem gördü. Bu hafta yüzde 6.5 değer kazanan altın, 23 ocak 2009 bitimli haftadan beri en iyi kazancına hazırlanıyor. New York Comex'te işlem gören aralık teslimli altın yüzde 0.4 artışla 1,754 dolara yükseldi.



Avrupa'nın euro bölgesinin kurtarma fonunu 1 trilyon euroya çıkarmasının ve yatırımcıların Yunanistan'ın borcundan doğan kaybın yüzde ellisini üstlenmeye ikna edilmesinin ardından euro dün bir yıldan fazlasının yükseğine çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Çin lideri Hu Jintao ile kurtarma fonuna yardımcı olması konusunda konuştu.



Spot gümüşün onsu yüzde 1.1 değer kazanarak 35.4725 dolara yükseldi. 2008 eylülünden beri en büyük tırmanışına hazırlanan gümüş fiyatları bu hafta yüzde 13 değer kazandı. Spot paladyum yüzde 0.5 yükselişle 669.75 dolar olurken platinin onsu ise yüzde 0.9 artışla 1,652 dolar oldu