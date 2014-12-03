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Altın Volatilitesi 9 Ayın Zirvesinde

Petrol, altın yatırımcılarını şaşırtıyor. Petrol vadelilerindeki düşüş, spot altındaki fiyat dalgalanmalarının 9 aya yakın bir sürenin en yüksek seviyesine ulaşmasını destekledi

Altın Volatilitesi 9 Ayın Zirvesinde

Petrol, altın yatırımcılarını şaşırtıyor. Petrol vadelilerindeki düşüş, spot altındaki fiyat dalgalanmalarının 9 aya yakın bir sürenin en yüksek seviyesine ulaşmasını destekledi

03 Aralık 2014 Çarşamba 12:03
Altın Volatilitesi 9 Ayın Zirvesinde
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 Petrol, altın yatırımcılarını şaşırtıyor. Altın traderlarının tüketici maliyetleri ve enflasyonu etkileyebilecek olan petrol fiyatlarını takip etmeleri dolayısıyla petrol vadelilerindeki düşüş, spot altındaki fiyat dalgalanmalarının 9 aya yakın bir sürenin en yüksek seviyesine ulaşmasını destekledi.

Yatırımcıların altının seyrine ilişkin çektiği sıkıntılar, doların ralli yapması ile artış gösterdi. Dolardaki yükseliş, alternatif varlıklara olan talebi düşürüyor.

Altın, yatırımcıların tasarruf aracına daha az ihtiyaç görmeleri ile birlikte geçtiğimiz ay 4 yılın en düşük seviyesine gerilerken, petrolün 5 yılın en düşük seviyesinden toparlanmasının ardından fiyatlar 1 Aralık’ta 14 ayın en büyük artışını kaydetti. İki emtia da dün düşüşleri sürdürdü. 5 yıl vadeli Hazine tahvilinin başa baş faizi ile ölçülen ABD enflasyon beklentileri, bu yıl yüzde 24 gerileyerek 2008’den bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

Bahamas-based Deltec International Group baş yatırımcısı Atul Lele, “Altın, geçtiğimiz birkaç seansta petrol fiyatları ile birlikte dalgalanıyor. Altını aşağı iten çok fazla negatif faktör bulunuyor ve petrolden kaynaklanan volatilite, fiyatların yukarı yönelmesini sağlamayacak” dedi.

Son Güncelleme: 03.12.2014 12:04
Anahtar Kelimeler:
Altın Volatilitesi 9 Ayın Zirvesinde
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