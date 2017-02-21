Altın hırsızları hakim huzurunda

Altınbaş, Erdinç ve Lal Kuyumculuğu soyduktan kısa süre sonra tutuklanan ve 4 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyen İranlı soyguncular Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı

SOYGUNCULAR YENİDEN MAHKEMEDE



Altınbaş, Erdinç ve Lal Kuyumculuğu soyduktan kısa süre sonra tutuklanan ve 4 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyen İranlı soyguncular Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı

Lefkoşa’da Erdinç Kuyumculuk ve Altınbaş Kuyumculuğu soyduktan kıs süre sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan ve tutuklu bulundukları polis hücrelerinden firar ettikten sonra yeniden yakalanan dört İranlı, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde “Yasal tutukluluktan firar” davaları görüşülen İranlı sanıklar, aynı gün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin huzuruna da üç kuyumcu dükkânında gerçekleşen soygunlarla ilgili davalardan çıkarıldı.

İtham edilecekler

Mahkeme başkanı Ömer Güran, 1 milyon TL’lik altın çaldıkları gerekçesiyle cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan Saeid Rohani, Majid Emami, Arash Nourbakhsh ve Mansour Rajabi’nin itham edilmek üzere davayı 1 Mart tarihine erteleyerek oturumu kapadı.



