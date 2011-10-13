Altın fiyatları yükselebilir!

Birkaç ay öncesine kadar 1.900 dolarlarda seyreden altının nereye gideceği tam bir merak konusu. Bazıları altında balon patladı yorumunda bulunurken, Reuters'ın analiz birimi GFMS'ye göre son çeyrekte altın fiyatları 1.770 dolara çıkacak. Fiyatlar 2012'de tavan yaptıktan sonra 2013'te düşüşe geçecek Krizde güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çeken altın, merkez bankalarının da gözde yatırım aracı olmaya devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında altın rezervlerini 216 ton artıran merkez bankaları, bu yıl sonuna kadar kasalarına 284 ton daha altın koyacak. Geçtiğimiz ay, 'Merkez bankalarının net altın rezervi bu yıl 336 ton artar' diyen Reuters analiz birimi GFMS, bu tahminini 500 tona çıkarırken, ajans dördüncü çeyrekte altın fiyatlarının ortalama 1.770 dolar seviyesinde seyretmesini bekliyor.



GEÇEN YILI ÜÇE KATLADI



GMFS metal analiz bölümünün başında bulunan Philip Klapwijk 'Eylülde yaptığımız araştırmanın ardından yeni altın alımlarıyla ilgili bilgilere ulaştık. Daha önce 340 ton olur dediğimiz kamu alımlarının 500 tonu bulması beni kesinlikle şaşırtmayacaktır' dedi.



Özellikle Euro Bölgesi'ndeki borç sorunları ve global ekonomideki yavaşlama sinyalleriyle geçtiğimiz ay içinde tavan yapan altın fiyatları 1.920 dolara çıkmıştı. 2010'da kamunun net alımları 76 ton olarak hesaplanırken, bu yılın ilk altı ayında rakam 216 tonu buldu.



2013'TE DÜŞÜŞ BAŞLAR



ŞARTLARIN 2012'den itibaren değişebileceğinin altını çizen Klapwijk, 'Eğer piyasalar sakinleşir ve faizler yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlarsa, altında da aşağı yönlü bir hareket başlar. 2012 sonunda bu senaryomuz gerçek olabillir. Bu tarihten sonra piyasalar normale dönecek ve faizler yükselecek. Böylece altın fiyatları da 2013'ün başından itibaren düşmeye başlayacak' dedi.