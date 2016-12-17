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17 Aralık 2016 Cumartesi 08:36

ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI!

ABD Merkez Bankası Fed‘in faiz artış kararı ve 2017’de daha hızlı faiz artışı öngörmesi altın fiyatlarını düşürdü.

ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI!
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Fed’in kritik kararı sonrasında altının onsu 1 Şubat’tan beri en düşük düzeye geriledi. Çeyrek altın 211 liraya indi.


ABD Merkez Bankası Fed‘in faiz artış kararı ve 2017’de daha hızlı faiz artışı öngörmesi altın fiyatlarını düşürdü.

Altının ons fiyatı, yükselen doların etkisiyle 1 Şubat’tan beri en düşük seviyeye gerliedi. Uluslararası piyasalarda 1135 dolara kadar gerileyen altının onsu 1142 dolar civarında seyrediyor.

Altının gram fiyatı 128 lira seviyesine gerilerken, çeyrek altın 211 liraya indi.

Fed’in 2017’de üç faiz artışı öngörmesi altın fiyatlarına satış getirdi.

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