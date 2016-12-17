ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI!

Altının ons fiyatı , yükselen doların etkisiyle 1 Şubat’tan beri en düşük seviyeye gerliedi. Uluslararası piyasalarda 1135 dolara kadar gerileyen altının onsu 1142 dolar civarında seyrediyor.

ABD Merkez Bankası Fed ‘in faiz artış kararı ve 2017’de daha hızlı faiz artışı öngörmesi altın fiyatları nı düşürdü.

ABD Merkez Bankası Fed‘in faiz artış kararı ve 2017’de daha hızlı faiz artışı öngörmesi altın fiyatlarını düşürdü.