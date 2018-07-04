banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97190
ALTIN
188.731
DOLAR
4.6710
STERLİN
6.1706
EURO
5.4393
Alsancak’ta hırsızlık
ALSANCAK'TA HIRSIZLIK
Girne’de kavga
GİRNE'DE KAVGA
Hava sıcaklığı artacak
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Ferdi Uçar Ölü Bulundu
Ferdi Uçar Ölü Bulundu!
banner282
Flaş Haber
Girne’de kavga
Kapat

Alsancak’ta butik otel Ttemalı iç mimari proje sergisi açıldı

Alsancak’ta butik otel Ttemalı iç mimari proje sergisi açıldı

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:16
Alsancak’ta butik otel Ttemalı iç mimari proje sergisi açıldı

ATASER: “UMARIM BU ÇALIŞMA BAŞLANGIÇ OLUR VE BUTİK HOTEL KONSEPTİ BÖLGEYE YAYILIR”

Alsancak Belediyesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) işbirliğinde dün akşam Alsancak’ta butik otel temalı iç mimari proje sergisi açıldı.

Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Old Milos Butik Hotel” temalı sergi Alsancak Belediyesi Old Milos tesislerinde yer aldı. 

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin konuşma yaptığı açılışta söz alan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Amaç halkın ihtiyaç duyduğu ve görmek istediği projeleri kasabamıza kazandırmak. Umarım bu çalışma başlangıç olur ve butik hotel konsepti bölgeye yayılır, beldemizde sadece kumar turizmi yapıldığı algısını değiştirir” dedi.

Konuşmaların ardından projeler tanıtıldı ve etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi.

 

banner288
Son Güncelleme: 04.07.2018 17:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığı’nda 9 Yıl Müsteşar Olarak Görev Yapan Havutcu Emekli Oldu
Maliye Bakanlığı’nda 9 Yıl Müsteşar Olarak Görev Yapan Havutcu Emekli Oldu
Arda Erkan Kabri Başında Anılacak
Arda Erkan Kabri Başında Anılacak
Töre, Erdoğan’ın Ziyaretine Rum Tarafının Tepkisini Eleştirdi
Töre, Erdoğan’ın Ziyaretine Rum Tarafının Tepkisini Eleştirdi
Spehar Cuma Günü Liderlerle Görüşecek
Spehar Cuma Günü Liderlerle Görüşecek
Rus Asıllı Sanatçı Elena Sıdıakına Güngördü’yü Ziyaret Etti
Rus Asıllı Sanatçı Elena Sıdıakına Güngördü’yü Ziyaret Etti
Alagadi Sahilinde Temizlik
Alagadi Sahilinde Temizlik
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Akıncı, EMO yetkilileriyle görüştü
Akıncı, EMO yetkilileriyle görüştü
Haziran ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı
Haziran ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı
Ktös’ten Türkiye Yetkililerine “afrin” Soruları
Ktös’ten Türkiye Yetkililerine “afrin” Soruları

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim