Alsancak’ta 16 Sandıktan 8’i Açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Alsancak’ta toplam 16 sandıktan 8’i açıldı.
Buna göre, kayıtlı seçmen 4016; Oy kullanan seçmen sayısı 1396; Geçerli oy sayısı 1360 ; Geçersiz oy 36.
Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
BAĞ41 Fırat Ataser (BAĞ41) 1157 85.07
BAĞ42 Redif Nurel (BAĞ42) 203 14.93