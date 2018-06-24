Alsancak’da 16 sandıktan 7’si açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Alsancak Belediyesi için toplam 16 sandıktan 7’i açıldı.



Buna göre, kayıtlı seçmen 4016, geçerli oy sayısı 1165 ; Geçersiz oy 32.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıBAĞ41Fırat Ataser (BAĞ41)97883,95BAĞ42Redif Nurel (BAĞ42)18716.05