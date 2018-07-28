Alsancak’ta Bıçaklama… Savaş Şanverdi Karnından Yaralandı





Lefkoşa, 28 Temmuz 18 (.): Alsancak’ta tartıştığı Savaş Şanverdi’yi ekmek bıçağıyla karnından yaralayan 23 yaşındaki bir kadın tutuklandı.Polis bülteninde zanlının adı ve soyadının ilk harfleri N.M.F.E.B.H. olarak verildi.Açıklamaya göre, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Alsancak’ta bir evde meydana gelen olayda, aralarında çıkan tartışma sırasında N.M.F.E.B.H. Şanverdi’yi bıçakladı.Şanverdi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi gördü ve müşahede altına alındı.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.(TUĞ/GÜL)