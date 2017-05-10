Alsancak Belediye Başkanı Ataser’e Ziyaret...

Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç, Genç Mücahitler Derneği Başkanı Hasan Kurumanastırlı ve Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanı Mustafa Çaluda, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’i ziyaret etti.

Lefkoşa, 10 Mayıs : Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç, Genç Mücahitler Derneği Başkanı Hasan Kurumanastırlı ve Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanı Mustafa Çaluda, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan sözkonusu sivil toplum örgütlerinin başkanları, Ataser’in projelerine destek verdiklerini, özellikle “Özgürlük Milli Parkı Açık Hava Müzesi Halk Plajı ve Sahil Düzenleme Projesi”nin hayata geçmesi için her türlü desteği vereceklerini belirttiler.

Ataser de ziyarette yaptığı konuşmada, Alsancak Belediyesi olarak sözkonusu projeleri, sadece Alsancak halkı için değil tüm Kıbrıs halkının kullanımı için hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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