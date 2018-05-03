Alsancak'ta sürpriz aday

24 Haziran yerel seçimlerine çok az bir zaman kalmasına rağmen halen daha adaylık tartışmaları devam ediyor.

Alsancak'ta halen tek aday olarak görünen Fırat Ataser'e karşı diğer partiler ile bir grup işadamının Mimar Ahmet Dirgen'in aday gösterilmesiyle ilgili çalışma yaptığı öğrenildi. Kıbrıs Manşet'e bilgi veren güvenilir kaynaklar yapılan çalışmalar sonucu adaylık teklifi yapılan Ahmet Dirgen'in teklife olumlu yaklaştığını ve kararını vermek üzere olduğunu belirttiler.

DİRGEN'E ULAŞILAMADI

Adaylığını teyit etmek için Ahmet Dirgen'e ulaşmak isteyen Kıbrıs Manşet muhabirleri telefonu kapalı olmasından dolayı Dirgen'e ulaşamadı. Mimar Ahmet Dirgen'in aday olması durumunda tüm partilerden destek göreceği iddia ediliyor.