“Alsancak Özgürlük Milli Parkı”nın Tasarımıyla İlgili Atölye Çalışması

Kıbrıs'ın en büyük doğal ve kamusal alanlarından olacak “Alsancak Özgürlük Milli Parkı”nın tasarımıyla ilgili atölye çalışması yapıldı.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık Fakültesi ile Alsancak Belediyesi’nin işbirliğinde Alsancak Milos alanında gerçekleşen atölye çalışmasına, GAÜ Mimarlık fakültesinden 10 öğretim üyesi ve 40 öğrenci katıldı.

Koordinatörlüğünü GAÜ Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi ve İngilizce Mimarlık Programı Koordinatörü Hassina Nafa'nın üstlendiği atölye çalışmasına, misafir yürütücü olarak mimarlık eleştirmeni ve ödüllü tasarımcı Kenan Güvenç de katıldı.

Atölye çalışmasının ilk gününde alan ziyareti, yürüyüş yolları, servis alanları, oyun alanları, bitkiler ve hayvanların yaşamıyla ilgili öneriler üzerinde çalışıldı.

Öneriler, 10 pafta şeklinde hazırlanarak Alsancak halkının görüşlerine sunulmak üzere kent meydanında sergilendi. Serginin açılışına Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve GAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hossein Sadri de katıldı.



