Alsancak İlkokulu Ek Derslik, Spor Alanı Ve Tribünleri Hizmete Girdi

ÖZGÜRGÜN: “ÇOCUKLARIN GELECEĞİMİZ OLDUĞU BİLİNCİYLE ONLARA YATIRIM YAPMAK BOYNUMUZUN BORCU”

BEROVA: “SAĞLIK VE EĞİTİM ALANLARINA CİDDİ YATIMLAR YAPIYORUZ”

Alsancak İlkokulu’na yapılan 8 ek derslik, spor alanı ve tribünler bugün yapılan törenle hizmete girdi.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinasyon Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Alsancak Belediyesi, Alsancak İlkokulu Okul Aile Birliği ve Alsancak Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan ek derslik, spor alanı ve tribünlerin açılışına Başbakan Hüseyin Özgürgün, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, bazı milletvekili ve üst düzey yetkililer katıldı.

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende, okul korosu tarafından şarkı ve marşlar söylendi, şiirler okundu. Açılış konuşmalarının ardından ek derslik, spor alanı ve tribünlerin inşasına katkı koyanlara plaket verildi.

Törende, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve Alsancak İlkokul Müdür Vekili Kerem Çerkez konuştu.

ÖZGÜRGÜN: “GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARA YATIRIM YAPMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Alsancak İlkokulu altyapısında yaşanan gelişmeden duyduğu memnuniyeti belirterek, katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.

“Çocuklarımız için çok önemli bir motivasyon. Gelecek için ve çocukların gelişimi için çok önemli bir yatırım. Kendilerine sunulan imkanları emin olun ki değerlendireceklerdir” diyen Özgürgün, çocukların bu çağlarda yaşadığı olayların onları derinden etkileyebileceğini söyledi.

Atatürk’ün, “Öğrenci, her ne yaş ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözü ile bakıp, öyle muamele ediniz” sözüne atıfta bulunan Özgürgün, çocukların gelecek olduğu bilinciyle onlara yatırım yapmanın kendilerinin görevi olduğunu vurguladı

Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün yolunda, onun çizdiği çizgide yürüdüğünü, yürümeye de devam edeceğini ifade eden Özgürgün, okula kazandırılan güzel derslik, spor alanı tribünler için emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

BEROVA: “SAĞLIK VE EĞİTİM ALANLARINA CİDDİ YATIMLAR YAPIYORUZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ise, Girne’nin önemli bölgelerinden bir tanesi olan Alsancak’ın sürekli gelişip, büyüyen bir yerleşim yeri olduğunu belirterek, bu gelişimin özellikle son 10 yılda artarak devam ettiğini kaydetti.

Buna paralel nüfus ve öğrenci sayısının artması sonucunda okulların alt yapılarında eksiklikler yaşandığını belirten Berova, bu çerçevede hükümetin özellikle sağlık ve eğitim alanlarına ciddi yatımlar yaptığını söyledi.

Bakanlığın bu kapsamda Alsancak Belediyesi, okul müdür, öğretmen ve okul aile birliğiyle birlikte Alsancak İlkokulu’nda proje ürettiğini ifade eden Berova, ek derslik, spor sahası ve tribünleri kapsayan projenin 1 yıl içerisinde hayata geçirildiğini kaydetti.

Altyapının okula kazandırılmasında okul arkasında 2 dönümlük arazisi bulunan Gültekin Ben’in de katkıları bulunduğunu ifade eden Berova, bu aşamada okulun yakın geleceğe güvenle bakabileceğini söyledi.

Alsancak İlkokulu’nun küçükler bölümünde de projeleri bulunduğunu belirten Berova, belediyeyle birlikte atacakları adım sayesinde gelecek yıl okulun 4 yaş grubu için de yeter hale getirileceğini vurguladı.

ÇERKEZ’DEN TEŞEKKÜR

Alsancak İlkokul Müdür Vekili Kerem Çerkez de, bugünün dünyasında ülkelerin gücünü, sahip olduğu nitelikli, donanımlı, eğitimli, vizyon sahibi, girişimci insan gücünden alarak, ön plana çıkmakta olduklarını belirterek, bunu başarmanın yegane temelinin eğitim olduğunu ifade etti.

Alsancak’ın gelişmesi ve nüfusa bağlı olarak öğrenci sayısının artmasıyla okuldaki altyapı ve dersliklerin yetersiz kaldığını belirten Çerkez, bu yönde atılan adımlar sayesinde okula 8 ek derslik, bin metre kare büyüklüğünde spor alanı ve bin 500 kişilik tribün kazandırıldığını kaydetti.

Bunun tüm öğrencileri mutlu ettiğini dile getiren Çerkez, okul altyapısına yapılan katkılara teşekkürlerini sundu.