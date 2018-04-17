Alsancak Belediyesi Zabıta Ve Sağlık Ekiplerine Yönelik “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” Başladı

KARAOKÇU: “MADDE BAĞIMLILIĞI KONUSUNDA EĞİTİM VE BİLİNÇLENME SEVİYEMİZİ NE KADAR GÜÇLENDİRİRSEK, ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ KORUMADA DA O KADAR GÜÇLÜ OLURUZ”



Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Alsancak Belediyesi’yle imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında, zabıta ve sağlık ekiplerine yönelik “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” başladı.



Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı ve Psikolog Danışman Teyfide Tecel Hatipoğlu tarafından veriliyor.



“Halk ile sürekli iç içe olan yerel yönetimlerde görev yapan sağlık ve zabıta ekiplerinin madde bağımlılığı konusunda daha donanımlı hale gelmelerini” amaçlayan eğitim, 3 gün sürecek. Eğitim sonucunda katılımcılara sertifika verilecek.



KARAOKÇU



Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, daha önce SOS Çocuk Köyü, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Girne Hastanesi sağlık personeli, Merkezi Cezaevi personeline yönelik olarak uyguladıkları eğitimlere ilginin her geçen gün artmakta olduğunu belirtti.



Özellikle yerel yönetimlerle uyuşturucu ile mücadele konusuna büyük önem verdiklerini söyleyen Karaokçu, tüm yerel yönetimlere eğitim vermeye hazır olduklarını vurguladı.



Karaokçu “Madde bağımlılığı konusunda eğitim ve bilinçlenme seviyemizi ne kadar güçlendirirsek, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumada da o kadar güçlü oluruz” dedi.



(ÖZ/HA) FOTOĞRAFLI