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28 Nisan 2017 Cuma 15:48

Alsancak Belediyesi Rekreasyon Ve Park Alanı Hizmete Girdi

Alsancak Belediyesi Rekreasyon Ve Park Alanı Hizmete Girdi
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 Alsancak Belediyesi Rekreasyon ve Park Alanı hizmete girdi.

Alsancak Belediyesi’nin öz kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği  Kalkınma  ve Ekonomik İşbirliği  Koordinasyon  Ofisinin katkılarıyla River Side Otel yakınlarında inşa edilen Rekreasyon ve Park Alanı’nın açılışını Başbakan Hüseyin Özgürgün gerçekleştirdi.

Alsancak Salhane Sokak’ta 10 bin metrekarelik alanda 750 bin TL’ye mal olan Rekreasyon ve Park Alanı; kafe, açık hava spor alanı, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanları, süs havuzları, mini hayvanat bahçesi,  organik bahçe ve yürüyüş yolarından oluşuyor.

Bu çerçevede bugün, saat 14:00’te rekreasyon alanının bulunduğu Salhane Sokak’ta tören düzenlendi.

Törene, Başbakan Hüseyin Özgürgün, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, bazı milletvekili ve üst düzey yetkililerle Alsancaklılar katıldı.

ATASER: “KIBRIS’IN İNCİSİ, TURİZMİN KALBİ ALSANCAK, BÜYÜMEYİ HAK EDİYOR”

Alsancak Belediye  Başkanı  Fırat Ataser yaptığı konuşmada, Alsancak’ın her geçen gün nüfus ve fiziki olarak büyüyüp geliştiğini belirterek, beldenin kültürel, sosyal ve altyapı  eksikliklerini tamamlama  amacıyla uğraş vermekte olduklarını söyledi.

Alsancak için; “Kıbrıs’ın incisi, turizmin kalbi Alsancak, büyümeyi hak ediyor” diyen Ataser, belediye olarak Alsancak’ı daha da geliştirmek için yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

Alsancak’ta birçok yatırım projesinin gerçekleşmesine katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti  Lefkoşa Büyükelçiliği  Kalkınma  ve Ekonomik işbirliği  Koordinasyon  Ofisi’ne teşekkür eden Ataser, belediyenin de öz kaynaklarını arttırarak yeni projelere katkı sağlamaya çalıştığını belirtti.

Alsancak’ta 2017 Aralık ayına kadar 7 projenin hayata geçeceğini ifade eden Ataser, rekreasyon alanının hayata geçen ikinci projeleri olduğunu kaydetti.

Ataser konuşmasının sonunda, her zaman kendilere destek olan Başbakan Hüseyin Özgürgün, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

ÖZGÜRGÜN: “ATASER; GENÇ, DİNAMİK VE HALKINA HİZMET ETMEKTEN HEYECAN DUYAN BİR BELEDİYE BAŞKANI”

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise, Fırat Ataser için; “genç, dinamik ve halkına hizmet etmekten heyecan duyan bir belediye başkanı” diyerek, onun beldede birçok güzel projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

Bölge halkına hizmet için büyük bir heyecanla çalışan Alsancak Belediye Başkanı Ataser’e, yardım ve destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getiren Özgürgün, özellikle yakında hayata geçecek Milli Park projesinin çok güzel ve değişik bir proje olduğunu söyledi.

“Halkına hizmet için çalışan Fırat Ataser’in  hizmetlerine destek vermek boynumuzun  borcudur” diyen Özgürgün, Başbakanlık olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

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