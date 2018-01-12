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ALSANCAK BELEDİYESİ, LAPTA – GİRNE ANAYOLU İÇİN EYLEM YAPTI

YOLUN GÜVENLİĞİ VE YOĞUNLUĞU SEBEBİYLE YAŞANAN SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLEREK BÜROKRATİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI İSTENDİ

ALSANCAK BELEDİYESİ, LAPTA – GİRNE ANAYOLU İÇİN EYLEM YAPTI

YOLUN GÜVENLİĞİ VE YOĞUNLUĞU SEBEBİYLE YAŞANAN SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLEREK BÜROKRATİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI İSTENDİ

12 Ocak 2018 Cuma 12:34
ALSANCAK BELEDİYESİ, LAPTA – GİRNE ANAYOLU İÇİN EYLEM YAPTI
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ALSANCAK BELEDİYESİ, LAPTA – GİRNE ANAYOLU İÇİN EYLEM YAPTI

YOLUN GÜVENLİĞİ VE YOĞUNLUĞU SEBEBİYLE YAŞANAN SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLEREK BÜROKRATİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI İSTENDİ

ATASER: “BU YOL BÖLGENİN ÇİLESİ HALİNE GELDİ… KAOSA DÖNÜŞTÜ. ÇÖZÜM ÜRETİLENE ADAR EYLEMLERE DE KONUŞMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ”

 Alsancak Belediyesi, Lapta – Girne anayolunda gerek yol güvenliği, gerekse trafik yoğunluğu sebebiyle yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı.

Yavuz Çıkarma Plajı önünde gerçekleşen eylemde bürokratik engellerin bir an önce ortadan kaldırılarak yolun yenilenmesi talebinde bulunuldu.

Ellerinde, “Kolay ulaşım hakkımız”, “Yolda ölmek istemiyoruz”, “Stressiz kolay ulaşım hakkımız”, “Trafikte huzur istiyoruz” yazan pankartlarla biraraya gelen bölge halkı, sabah trafiği nedeniyle zaten sıkışık olan yolu kapayarak slogan attı.

Eylemcilerin yolu trafiğe açmasının ardından Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser konuşma yaptı.

ATASER: “BÖLGENİN ÇİLESİ”

Ataser, bugün gerçekleştirdikleri eylemin, bölgenin çilesi haline gelen Lapta-Girne yoluna dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Kaosa dönüşen yolla ilgili 2011 yılından beri süregelen girişimleri anlatan Ataser, konuyla ilgili çok konuşmakla eleştirildiğini hatırlatarak  “Çözüm üretilene kadar eylemlere de konuşmaya da devam edeceğiz” dedi.

Ataser, bugünkü eylemle sorunlarını tüm adanın duyacağını ve konuya sahip çıkacağını umduğunu belirterek, “Bu bir devlet sorunudur umarım bizi ciddiye alırlar ve 2018 bütçesinde gereğini yaparlar” diye konuştu.

Konuyla ilgili sıkıntının küçük, önlerine çıkarılan bürokratik engellerin büyük olduğunu ifade eden Ataser, Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’le sürekli temas halinde olduklarını ancak Dürüst’ün kendilerini hep oyaladığını söyledi.

Bugünkü eylemi çok önceden yapmak istediklerini ancak Dürüst’ün “10 Kasım’da oraya gelerek yolun müjdesini de vereceğim” diyerek kendilerini oyaladığını ancak Dürüst’ün yol konusunda bir adım atmadığını savunan Ataser, sonrasında da seçim yasaklarının başladığını, bütçenin görüşülmediğini ve konunun bir kez daha beklemede kaldığını anlattı.

Yolun yapılmamasındaki sorumluluğun Dürüst’te olduğunu savunan ve onu eleştiren Ataser, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’a da çağrı yaparak ellerini taşın altına koymaya, farklı görüşleri olan kişilerle de bir araya gelerek halkın çıkarlarını kollamaya hazır olduklarını söyledi.

Ataser, bölgenin kalkınmasının bu yola bağlı olduğunu belirterek, “Ulaşım medeniyettir. Bürokratik engelleri çözüp bölgeye güven vermeye devam edeceğiz” dedi.

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