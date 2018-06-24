Alsancak Belediye Başkanı Tekrar Bağımsız Belediye Başkanı Fırat Ataser oldu!

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Alsancak Belediye Başkanı yüzde 83.28 oranla tekrar Bağımsız aday Fırat Ataser oldu. Ataser de koltuğunu korudu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Alsancak’ta 16 sandıkta 2930 oydan 60 oy geçersiz sayıldı.



Bağımsız Belediye Başkan adayı Fırat Ataser 2390 oy alarak yüzde 83.28 oranla belediye başkanı seçildi.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;



Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıBAĞ41Fırat Ataser (BAĞ41)239083.28BAĞ42Redif Nurel (BAĞ42)48016.72