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Alpay Durduran Kıbrıs Sorununu Değerlendirdi

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs sorununun çözümünde  yetkililere değil halka mesaj vermek ve halkı yanlış bilgilendirmek çabası olduğunu ileri sürerek, bu yüzden  çözüm çabalarının iki tarafta da içte siyasi ortaklar arasında sert tartışmalara yol açtığını ifade etti.

Alpay Durduran Kıbrıs Sorununu Değerlendirdi

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs sorununun çözümünde  yetkililere değil halka mesaj vermek ve halkı yanlış bilgilendirmek çabası olduğunu ileri sürerek, bu yüzden  çözüm çabalarının iki tarafta da içte siyasi ortaklar arasında sert tartışmalara yol açtığını ifade etti.

19 Ekim 2018 Cuma 13:15
Alpay Durduran Kıbrıs Sorununu Değerlendirdi
Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs sorununun çözümünde  yetkililere değil halka mesaj vermek ve halkı yanlış bilgilendirmek çabası olduğunu ileri sürerek, bu yüzden  çözüm çabalarının iki tarafta da içte siyasi ortaklar arasında sert tartışmalara yol açtığını ifade etti.


Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri yazılı açıklamayla değerlendiren Durduran,  Kıbrıs’ta görüşmelerin başlama olasılığı  ortaya çıkar çıkmaz “siyasi eşitlikten ödün vermeyiz” meydan okumalarının başladığını, oysa siyasi eşitliğin 1980 başlarında kabul edildiğini hatırlattı.


Durduran; “Şimdi de ‘asla ucu açık görüşme olmaz’ denilerek programlı ve sonuç odaklı ısrarıyla bir araba laf dinledik. Şimdiye kadar ucu açık yani ne zaman başlayıp ne zaman biteceği programlanmamış görüşme olmadı ama sanki başkalarının işi gücü yok da sonuç almaya yönelmemiş üst düzeyde toplantı yapmaya çalışıyorlarmış gibi ‘sert’(!) açıklamaları üst üste sıraladılar. Neden?” dedi.


Durduran, uluslararası ilişkilerde çözüm ısrarı ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi isteminin sürdüğünü  ve başarısızlığın ardından yeniden görüşmelere başlanması isteğinin tekrar edildiğini kaydederek, “Onun içindir ki bu baskı karşısında yeniden masaya dönüyorlar” iddiasında bulundu.


(YIL/HA)

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