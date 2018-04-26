Alnım açıktır

33 yıllık meslek hayatı boyunca dürüstlükten ve doğruluktan ödün vermediğini söyleyen Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan son günlerde hakkında yapılan haberlerle ilgili KIBRIS MANŞET'e konuştu.

Son günlerde bazı suç odakları tarafından yıpratılmak istenen Başmüfettiş Ali Savaş Altan, KIBRIS MANŞET'e yaptığı açıklamada, aleyhine yapılan haberlerde rüşvet olarak Demirhan'da aldığı iddia edilen 2 adet villayla ilgili, 2 adet dubleks evin arsasını 4 yıl kadar önce yurtdışında yaşayan kayınbiraderinden aldığını ve inşaatını da aile bireyleriyle birlikte yaparak bitirmeye çalıştığını söyledi.

Başmüfettiş Ali Savaş Altan, 8 Ağustos 2017 tarihinde evlendirdiği oğlunun düğün töreninin yeriyle ilgili olarak da, gelininin Girne'li olması hasebiyle Kıbrıs geleneklerine göre de düğünün kızın bölgesinde yapılmasından dolayı Girne bölgesinde en uygun yer kirası teklifini veren Merit Park Otel'de 16.500 TL karşılığında yapıldığını söyleyerek düğün yeri parasını da gelinin babasıyla birlikte verdiğini ve gelini Cansu Kepezin makbuz karşılığında ödediğini belirtti.

33 yıllık Polislik geçmişi bulunan Başmüfettiş Ali Savaş Altan, eşinin de devlet memuru olduğunu ve yıllar içerisinde maaşlarıyla çocukları için birşeyler yapmaya çalıştıklarını, ancak mesleğindeki dürüstlük ve ilkeli duruşuyla rahatsız olan şer odaklarının terfi dönemi öncesinde aleyhinde bu iftira nitelikli haberleri yaptırarak önünü kesmeye çalıştıklarını belirttiği konuşmasında evlerinin yanında bulunan işyeri nitelikli binanın yıllar içerisinde çocuklarının bir iş kurması amacıyla yapıldığını, bir dönem restoran olarak çalıştırıldığını, geçtiğimiz yıl ise oğlunun taş fırın yaptırarak "taş fırında ekmek, çörek" üretimi ve satışı yaptığını söyledi.

Aleyhindeki tüm iddiaların mesnetsiz olduğunu, tek amaçlarının bazı suçları kapatmak amacıyla kendisini görev yerinden uzaklaştırmak ve terfi almasını engelleyerek meslekten ayrılmasına sebep olmak isteyen suç örgütleri tarafından yapıldığını söyleyen Başmüfettiş Ali Savaş Altan hayatı boyunca doğruluktan ve dürüstlükten asla ödün vermediğini, verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığını, devletin yetkili organlarının banka hesaplarına ve tapu kayıtlarına dilediği anda ulaşarak konuyu derinlemesine araştırabileceğini söyledi.