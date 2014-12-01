Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Arter’i Ziyaret Etti

Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Nikolai Von Schoepff, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarette yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Bu görüşmeyle bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Arter, bundan sonra daha sıklıkla görüşerek fikir alışverişinde bulunacaklarını belirtti.