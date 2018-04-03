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ALMANYA’DAN DİN ADAMLARI DİN İŞLERİ BAŞKANI ATALAY’I ZİYARET ETTİ

ALMANYA’DAN DİN ADAMLARI DİN İŞLERİ BAŞKANI ATALAY’I ZİYARET ETTİ

03 Nisan 2018 Salı 15:43
ALMANYA’DAN DİN ADAMLARI DİN İŞLERİ BAŞKANI ATALAY’I ZİYARET ETTİ
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ALMANYA’DAN DİN ADAMLARI DİN İŞLERİ BAŞKANI ATALAY’I ZİYARET ETTİ

Kuzey Almanya’dan bir grup din adamı Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı  bugün makamında ziyaret etti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Andreas Müller başkanlığındaki heyette 20 din adamı yer aldı.

Ziyarette, mültecilerin artışı ve diğer nedenlerden dolayı çeşitli inanç gruplarıyla bir arada yaşama konusu, ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların üstesinden nasıl gelineceği ele alındı.  

Heyet Başkanı Müller, farklı gruplarla bir arada yaşama konusunda Din İşleri Başkanlığı’nın tecrübesinden faydalanmak için görüş alış-verişinde bulunmak üzere geldiklerini belirti.    

Görüşmede Din İşleri Başkanlığı Güney Kıbrıs Temsilcisi ve Hala Sultan Tekkesi İmamı Şakir Alemdar’da hazır bulundu

Anahtar Kelimeler:
Şakir AlemdarTalip AtalayAndreas Müller
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