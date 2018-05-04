Allah acıdı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne dağyolu olarak da bilinen Değirmenlik – Girne yolunda dün meydana gelen kazada can kaybı olmaması kazanın tesellisi oldu.

Dün öğleden sonra 15:15 raddelerinde 60 yaşındaki tır şöförü Hasan Karahüseyin’in yönetimindeki tır önündeki araca çarpmamak için manevra yapmaya kalkınca meydana gelen kazada şans eseri sadece tır şöförü hafif yaralandı.

Değirmenlik – Girne yolundaki trafik kazası sonrası Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre LL207 plakalı tır araç ile Girne istikametinden gelen Hasan Karahüseyin, önündeki aracın ani fren yapması sonucu, öndeki araca çarpmamak için direksiyonu sola doğru manevra yaptırarak, fren yapması sonucu kaza yaptı.Manevra ve fren esnasında sürüş hakimiyetini kaybeden Karahüseyin yönetimindeki tır aracın, yol kenarında bulunan su deposuna çarpması sonucunda çekici kısmı yol içerisinde ters dönerek durduğu belirtildi.

Meydana gelen trafik kazası sonucunda hafif yaralanan 60 yaşındaki tır sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kontrol altına alındı.