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Alkollü taksici dehşet saçtı

Alkollü taksici dehşet saçtı

06 Ocak 2018 Cumartesi 09:44
Alkollü taksici dehşet saçtı
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Sürücü 62 promil alkollü

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre kaza, saat 00.10’da Yzb Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde meydana geldi.

32 yaşındaki sürücü Ferhat Karaman, 62 promil alkol tesiri altında cadde üzerinde seyrederken yönetimindeki taksinin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, park halinde olan Aksel Evre’nin (E-49) sorumluluğundaki KY 082 plâkalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde geriye doğru savrulan KY 082 plakalı araç, arkasında park halinde bulunan Burak Özdemir’in sorumluluğundaki KU 799 plakalı motosiklete çarpıp altına aldı.

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