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03 Şubat 2017 Cuma 06:14

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ÇARPA ÇARPA DURABİLDİ

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ÇARPA ÇARPA DURABİLDİ
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 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ÇARPA ÇARPA DURABİLDİ

Sağa meyilli virajda kontrolden çıkan spor otomobil; önce demir ardından da orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle aracın sağ lastiği yerinden koptu.

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, alkol tesiri altında direksiyon başına geçen 21 yaşındaki sürücü; sağa meyilli virajda aracının kontrolünü kaybedince önce demir ardından da orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak durabildi.

Bariyerlere çarpıp savruldu

Kaza, dün sabah saat 02.30’da, Haspolat çemberi ile Dağyolu çemberi arasında Başpınar Un Fabrikası önünde meydana geldi.

21 yaşındaki sürücü Hasan Çelik, yönetimindeki GB 513 plakalı spor otomobiliyle seyir halindeyken sağa meyilli virajda aracının kontrolünü kaybetti. Demir bariyerlere çarpan araç, ardından orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak yol içerisine savruldu. Çarpışmanın şiddetiyle aracın sağ lastiği yerinden koptu.

Büyük çapta hasarın meydana geldiği kazada, aracın egzozu ile yedek lastiği yaklaşık bir metre yükseklikteki orta refüjün üzerine savruldu.

Emniyet kemeri hayata bağladı

Kazayı şans eseri hafif yaralı atlatan sürücü, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Sürücünün emniyet kemerinin takılı olması, olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti.

Kaza ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine giden Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis ekipleri, aydınlatma lambaları yanmayan yolda olası bir kaza daha yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Araç, polis incelemesinin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, yapılan alkol testinde sürücünün 99 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaynak:Kıbrıs
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