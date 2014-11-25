-Alkollü mü? Polisi Arayın!





"Kim oluyor bu ahlaksız, ırkçı, kepaze insan müsveddeleri, kim..?

dün gece sabaha karşı 04:00'te babam, 2. katta kalan Afrika'lı öğrencilerden birinin balkondan garaja düşme sesiyle uyanıyor..

genç öğrenci kan revan içinde ve muhtemelen kırıklarla (ki, bir çok kırık olduğu hastahane de ortaya çıkıyor zaten) acı içinde kıvranırken, babam ambulansı arıyor ve o sırada daha fazla kan kaybetmesin diye kanayan bölgeleri sarıyor..

ambulans uzun süre gelmeyince tekrar arıyor ve karşıdaki ses babama "alkollü mü..?"(!) diye sorunca babam da "olabilir" diye cevap veriyor ve aynen şöyle bir karşılık alıyor;

"polisi arayın, o gelsin olay yerine ve bizi arasın, yoksa gelmiyoruz.."

babam çocuğun çok kan kaybettiğini ve ölebileceğini söylediğinde ise aynen şu cevabı alıyor;

" ölürse sorumluluk bizimdir beyefendi.."

bunun üzerine babam yaralı genci kendi arabasıyla hastahaneye götürüyor ve polise de haber vererek insanlık görevini yapıyor...

fakat hastahane kapısında bile yaralı gence sedye getirilmiyor...!

şu an çocuğun durumu nedir bilmiyoruz..

şikayetimizi gerekli mercilere yapacağız..

yapacağız da sorarım size;

* bir acil hemşiresi hangi hakla ölüm halinde sorumluluk alabiliyor..?

* bir acil hemşiresi maaşını acil vakalara gidip, can kurtarmak karşılığında almıyor mu...?

* şikayet sonunda ses kayıtları incelenip bu insan müsveddelerinin suçu kesinleşince gerçekten ceza alacaklar mı..? yoksa hiçbişey olmamış gibi meslek hayatlarına devam mı edecekler...?

* yaralı olan genç bir Afrika'lı ve belki de alkollü olduğu için mi ölüme terkedilmeyi hakediyor bu ahlaksız insanların gözünde...?

* kim bu sağlık sektörünün içinde dolaşan insan müsveddeleri...?"



Bir diğer görgü tanığı ise olayı şöyle anlattı:

"Gece saat 04.00'te Afrikalı bir genç 2. kattan atıldı veya atladı.. Vücudunda kesikler vardı.. Alt kattaki Vahap Barut'un garajına düştü. Uyuşturucu veya alkol almıştı. 112 yi arayan Vahap Barut'a ambulansı yollayamayacaklarını söylediler. Akçiçek Hastanesi 04.20 olmuş gelen yok, tekrar aradı adam kan kaybediyor diyerek, o kişide " Sorumluluk benim, polisi ara" dedi. Polis arandığında "Ambulans gelince bizi arayın" dediler. Adam arkadaşlarıyla Afrikalıyı arabaya bindirip hastaneye götürdü. Oradaki güvenlikten sedye istediklerindeyse sandalye getirip hastaneye götüren kişilerden taşımalarını istediler ve 10 dakika sonra ambulans hastayı almak için yola çıktı."