Alkol ve para çaldılar...

Çaldıklarını içemeden yakalandı
Haspolat - Güngör yolu üzerinde faaliyet gösteren Picobelle isimli iş yerinin kapı camını kırıp, hırsızlık yapan zanlı Thebe Frank, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı
Evrim KAMALI
Haspolat - Güngör yolu üzerinde faaliyet gösteren Picobelle isimli iş yerinin kapı camını kırıp, hırsızlık yapan zanlı Thebe Frank, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis bulguları aktardı
Polis, olayın akabinde zanlının söz konusu iş yerinin bar bölümünde muhafaza edilen toplam 388 TL değerindeki çeşitli markalardaki 10 şişe alkollü içkiyi ve 300 TL nakit parayı alıp kaçtığını mahkemeye aktardı.
Polis memuru Özkan, zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve evinde mahkeme emri ile yapılan aramada çalınan içki şişelerinin ikametgâhında tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Namık Özkan tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
2 gün poliste bekleyecek
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.