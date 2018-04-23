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Alkol ve para çaldılar...

Haspolat - Güngör yolu üzerinde faaliyet gösteren Picobelle isimli iş yerinin kapı camını kırıp, hırsızlık yapan zanlı Thebe Frank, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

Alkol ve para çaldılar...

Haspolat - Güngör yolu üzerinde faaliyet gösteren Picobelle isimli iş yerinin kapı camını kırıp, hırsızlık yapan zanlı Thebe Frank, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:24
Alkol ve para çaldılar...

Çaldıklarını içemeden yakalandı

Haspolat - Güngör yolu üzerinde faaliyet gösteren Picobelle isimli iş yerinin kapı camını kırıp, hırsızlık yapan zanlı Thebe Frank, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

Evrim KAMALI

 Haspolat - Güngör yolu üzerinde faaliyet gösteren Picobelle isimli iş yerinin kapı camını kırıp,  hırsızlık yapan zanlı Thebe Frank, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Namık Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan, huzurda bulunan zanlı Thebe Frank'ın 21 Nisan 2018 tarihinde, saat 05.00 sularında, Haspolat’ta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Mustafa Çalışkan'ın yaptığı Picobelle isimli barın doğuya bakan 62x188 ebatlarındaki alüminyum kapısının çift camını kasten ve kanunsuz olarak olay yerinde bulunan sandalye ile kırıp hasara uğrattıktan içeriye girdiğini söyledi.

 Polis, olayın akabinde zanlının söz konusu iş yerinin bar bölümünde muhafaza edilen toplam 388 TL değerindeki çeşitli markalardaki 10 şişe alkollü içkiyi ve 300 TL nakit parayı alıp kaçtığını mahkemeye aktardı. 

Polis memuru Özkan, zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve evinde mahkeme emri ile yapılan aramada çalınan içki şişelerinin ikametgâhında tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Namık Özkan tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

2 gün poliste bekleyecek

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 23.04.2018 08:30
Anahtar Kelimeler:
IşyeriPicobelleHırsızlıkYoluGüngörHaspolat
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