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10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:27

Ali Nesim Anıldı

Araştırmacı yazar Ali Nesim, 3’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle Zeytinlik Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninin ardından Girne Belediyesi Zeytinlik Köyevi’ndeki şiir dinletisiyle de anıldı.

Ali Nesim Anıldı
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GİRNE BELEDİYESİ, ZEYTİNLİK KÖYEVİ’NDE ALİ NESİM İÇİN ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Araştırmacı yazar Ali Nesim, 3’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle Zeytinlik Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninin ardından Girne Belediyesi Zeytinlik Köyevi’ndeki şiir dinletisiyle de anıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, öğrenciler Ali Nesim’in şiir, öykü, denemelerinden örnekler okudu.

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk edebiyatına önemli eserler bırakan, zeytin ağaçlarına ve Zeytinlik köyüne olan sevgisiyle tanınan Ali Nesim’in, Zeytin Festivali’nin düzenlenmesine katkı koyduğunu söyledi.

“ADI MEYDANDA SONSUZA DEK YAŞATILACAK”

Nidai Güngördü, Girne Belediyesi meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda ölümünün birinci yılında Ali Nesim’in adının Zeytinlik’teki köy meydanına verildiğini hatırlatarak ismini sonsuza dek yaşatacaklarını kaydetti.

Etkinlikte konuşan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur ile Nesim’in oğlu Tayfun Nesimoğlu ise Ali Nesim’in, doğduğu yer olan Zeytinlik köyünü, insanları ve yaşamayı çok seven biri olduğuna dikkat çektiler.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

 

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