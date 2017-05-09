Ali Nesim Anılacak

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Girne Belediyesi, Araştırmacı-Yazar Ali Nesim’in 3’ncü ölüm yıldönümü nedeniyle yarın etkinlik düzenliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zeytinlik Köyevi’nde gerçekleşecek etkinlik 11.00’de başlayacak. Etkinlikte, öğrenciler Ali Nesim’in şiir, öykü, denemelerinden örnekler okurken; Nesim’in yakın dostları ise merhum hakkında konuşmalar yapacak.

Ali Nesim için ayrıca saat 10.30’da Zeytinlik Mezarlığı’nda kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, Kıbrıs Türk edebiyatına önemli eserler bırakan, zeytin ağaçlarına ve zeytinlik köyüne olan sevgisiyle tanınan Ali Nesim’in gelecek nesillere anlatılmasının önemine dikkat çekti.

Güngördü, Girne Belediyesi meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda ölümünün birinci yılında Ali Nesim’in adının Zeytinlik’teki köy meydanına verildiğini hatırlatarak, “Girne Belediyesi olarak bizler Ali Nesim Hocamızı unutmamaya ve unutturmamaya kararlıyız” dedi.

(DOĞ/GUR) FOTOĞRAFLI