Ali Dayıoğlu’nun “Kuzey Kıbrıs’ın ‘Ötekileri’

Akademisyen-yazar Ali Dayıoğlu’nun yeni kitabı “Kuzey Kıbrıs’ın ‘Ötekileri’: Rumlar, Marunîler, Romanlar, Aleviler, Kürtler”, 4 Aralık Perşembe akşamı Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, Ali Dayıoğlu’nun yanısıra Niyazi Kızılyürek ile Mete Hatay’ın da konuşmacı olarak katılacakları etkinlik saat 19:30’da başlayacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan geçtiğimiz ay çıkan kitap, Kuzey Kıbrıs’taki azınlık gruplarının tümünü incelemekte, 1974’ten bugüne yaşadıkları sıkıntıları etraflıca aktarmakta, haklarını uluslararası hukuk ve KKTC’de yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde ele almaktadır.

Açıklamada, “dünyada ve Türkiye’de azınlıklarla ve azınlık haklarıyla ilgili birçok çalışma yapılmışken Kuzey Kıbrıs’ın azınlıkları hakkındaki bilimsel çalışmaların sınırlı kaldığı, yapılan çalışmaların neredeyse tümünün belli bir grubu ele aldığı göz önünde bulundurulduğunda, Ali Dayıoğlu’nun bu eseri alanındaki ilk çalışma niteliğinde olduğu” belirtildi, şöyle denildi.

“Kitapta dikkat çeken bir diğer husus, ‘azınlık’ kavramının Türkiye’de olduğu gibi yalnızca gayrimüslimlerle sınırlı olarak değil, uluslararası literatürde kullanıldığı biçimde, yani ‘çoğunluktan sayıca daha az olan, başat olmayan, farklılık arz eden ve bu farklılığı korumak isteyen vatandaşlar’ çerçevesinde ele alınmasıdır. Böylece, incelenen ‘öteki’ kavramına Rumlar ve Marunîlerin yanı sıra Romanlar, Aleviler ve Kürtler gibi gruplar da girmiştir.”

Ali Dayıoğlu’nun, “Toplama Kampından Meclis’e: Bulgaristan’da Türk ve Müslüman Azınlığı” (İstanbul, İletişim Yayınları, 2005) ve “Kuzey Kıbrıs’ta Azınlık Hakları/Minority Rights in North Cyprus” (Lefkoşa, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Yayınları, 2012) başlıklı iki eseri daha bulunuyor.