Algım Özel Eğitimden Moral Yemeği

ALGIM Özel Eğitim Merkezi Öğrencileri ve Öğretmenleri, KTFF Hakemler Derneği Lokalinde yeni yıl yemeği organize etti. Yemekte öğrenciler birbirlerine aldıkları hediyeleri verirken müzik eşliğinde de keyifli dakikalar geçirdiler.

ALGIM Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir, 2017 yılının kendileri için oldukça yoğun ve bir o kadar da verimli ve başarılı bir yıl olduğunu, 2018 yılının da eğitim ve öğretim alanında başarılı bir yıl olmasını temenni etti.

Öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal ve zor bir meslek olduğunu ifade eden Karademir, mesleğin en iyileri ile ALGIM Özel Eğitim Merkezi altında çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.