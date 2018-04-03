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Aleyna’dan 18 yaş konseri

Aleyna’dan 18 yaş konseri

03 Nisan 2018 Salı 11:26
Aleyna’dan 18 yaş konseri
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Aleyna Tilki, 18. yaşına, Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği sahne şovlarıyla süslü konserle girdi. 3000 hayranı, genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin doğum günü coşkusunu paylaştı. Aleyna Tilki, 18. yaş gününü, önceki gün hayranlarıyla birlikte kutladı.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde kurulan 2 sahnede hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcının konserine bilet alanlar, gün içinde mekânın yanındaki lunaparktaki eğlenceden ücretsiz olarak yararlandı.

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden Tilki, “Uzun zamandır konser vermiyordum. Çok heyecanlıyım. Aylardır bu konsere hazırlanıyorum. Bakalım nasıl olacak?” dedi. Konserin ikinci yarısında sahneye özel bir sistemle uçarak giren şarkıcı, repertuvarında yabancı şarkılara, Karadeniz yöresinden parçalara ve Anadolu türkülerine de yer verdi

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ALEYNA TİLKİ18. Yaş GününüKonser
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