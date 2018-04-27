Alevi Kültür Merkezi’nin Girne şubesinin temeli atıldı

GÜNGÖRDÜ: “İNANÇ, İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE ÖNEM VERİYORUZ”

KAYA: “GİRNE’DE ŞUBEMİZ YOKTU, EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORDUK”

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin Girne’de açacağı şubenin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Girne Belediyesi’nin tahsis ettiği alan üzerine inşa edilecek lokalin temel atma törenine Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Metin Kaya, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber ve vatandaşlar katıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, dün düzenlenen temel atma töreninde Güngördü ile Kaya birer konuşma yaptı.

GÜNGÖRDÜ: “İNANÇ, İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclisi olarak inanç, insan hak ve özgürlüklerine önem verdiklerini kaydederek, alan konusunda Alevi Kültür Merkezi’ne yardımcı olduklarını anımsattı.

Güngördü, yapılacak lokalin hayırlı olmasını diledi.

KAYA: “GİRNE’DE ŞUBEMİZ YOKTU… EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORDUK”

Alevi Kültür Merkezi Başkanı Metin Kaya, 1994’te kurulan ve ülke genelinde şubeleri bulunan merkezin Girne’de şubesi bulunmadığını belirtti.

Bunun eksikliğini hissettiklerini söyleyen Kaya, bu lokal sayesinde Girne ve bölgesinde üyelere daha yakın olacaklarını, kültür ve inançlarını tanıtıp, paylaşmaya imkan bulacaklarını ifade etti.

Kaya, Girne Belediye Başkanı Güngördü ve belediye meclis üyelerine lokal için sağladıkları alan için teşekkür etti.

Girne Belediyesi ile Alevi Kültür Merkezi arasında lokal yeri verilmesi amacıyla şubat ayında protokol imzalanmıştı.