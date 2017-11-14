“Aldattığına dair kuşkularım vardı”





Akile Nacisoy Akdoğan ’ı öldürmekle yargılanan Yaşar Akdoğan dün yine yargı huzurundaydı. Davanın ikinci tanığı Müfettiş Muavini Umut Demir, Akile Nacisoy Akdoğan’ın psikoloğunun polise verdiği ifadesine dikkati çekti.

Girne’de 2016 yılında evinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümü ile ilgili tutuklanan ve aleyhine “Taammüden adam öldürme” suçu getirilen Yaşar Akdoğan dün yine yargı huzurundaydı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulunurken, sanık Yaşar Akdoğan’ın avukatları Boysan Boyra ve Emre Kadri hazır bulundu.

Davanın ikinci tanığı Müfettiş Muavini Umut Demir dün dinlendi. Demir, olayın 2016 yılı Aralık ayında yaşandığını ve sabah saatlerinde polisin bilgisine ‘İntihar’ olarak gelen olayın hemen ardından Akdoğan çiftinin kaldıkları adrese gidildiğini anlattı.

“Eşim intihar etti”

Müfettiş Muavini Umut Demir, Girne 155 Polis İmdat’a gelen ihbarda sanık Yaşar Akdoğan’ın “eşim intihar etti” diyerek bilgi vermesinin üzerine Girne Özel Hastanesi karşısındaki Kali 2 Hasan Nevzat Apartmanı’na gidildiğini ifade etti.

Demir şunları söyledi:

“Yaşar Akdoğan’ın 155’e yaptığı ihbar üzerine konu adrese polis memuru İ.V., ve A.A., ile birlikte gittik. Apartmanın doğu kısmında maktul Akile Nacisoy Akdoğan’ın cansız bedenini yüz üstü gördüm. Maktulun hemen yanında, Akçiçek Hastanesinde görevli hemşire vardı, hemşireden yaptığım sorgulamada maktulu muayene ettiklerini, ancak nabzının olmadığını öldüğünü söyledi. Kısa bir soruşturmanın ardından, genç kadının Kali 2 Hasan Nevzat Apartmanı’nda kaldığını öğrendim ve konu adrese gittiğimde sanık Yaşar Akdoğan’ı evde gördüm.”

“Aldattığına dair kuşkularım vardı”

Mahkemede ikinci tanık olarak dinlenen Müfettiş Muavini Umut Demir, sanık Yaşar Akdoğan’dan olayla ilgili ilk olarak evde sorgulama yaptığını ve Akdoğan’ın olayla ilgili ifade verdiğini kaydetti.

Demir, Akdoğan’ın verdiği ifadede, olay sabahı sabah saat 05.00 sıralarında maktul ile salonda kavga ettiklerini eşinin kendisini aldattığı yönünde kuşkuları olduğunu ve bu yüzden ciddi bir tartışma yaşadıklarını anlattı.

Demir devamla şunları söyledi:

“Yaşar Akdoğan’dan yaptığım sorgulamada bana eşiyle salonda tartışmaya başladıklarını, bu esnada yere düştüklerini düşme sonucu ise dirseğinin çarparak kanadığını söyledi.

Sorgulamamda, maktulun tartışmanın ardından mutfağa geçtiğini söyleyen Yaşar Akdoğan, kısa bir süre sonra mutfak bölümünden büyük bir gürültü duyarak mutfağa geçtiğini kapının açık olduğunu balkonda çöplerin yerde dağılmış olduğunu ve eşini yerde gördüğünü anlattı.”

Demir: Kızı ayaktaydı oğlu uyuyordu

Davanın ikinci tanığı Demir, Akdoğan’ın sorgulamasının ardından evde 2 ayrı çocuk odası olduğunu odanın birinde uyuyan bir erkek çocuğu, diğer odada ise bir kız çocuğu gördüğünü söyledi.

Demir, kızın 11 yaşında, uyuyan erkek çocuğun ise 4 yaşında olduğunu öğrendiğini belirterek maktulun cep telefonu ve sanığa ait birçok eşyanın incelenmek üzere emare olarak alındığını kaydetti.

Kollarında morluklar tespit edildi

Maktulun otopsisinin Doktor İdris Deniz tarafından yapıldığını kesin ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı kafa ve göğüs travması her iki kolunda ve sağ el bileğinde tespit edilen kırmızı mor ekimozlar olduğunu söylene Demir, “Bu ekimozlar düşmeden önce maktulun elle tutulduğu sırada parmak uçları ile baskı yapılması sonucu oluştuğu tespit edildi” dedi.

Kardeşi ses kayıtlarını polise teslim etti

Müfettiş Muavini Umut Demir, Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümünün ardından evinde bazı ilaçlar bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Demir, maktulun ölümünden önce kardeşi ile cep telefonunda konuşmaları olduğunu kardeşinin bu konuşmaları kayıt altına aldığını ölümünden sonra polise teslim edildiğini kaydetti.

Müfettiş Muavini, maktul ve kardeşi arasında geçen telefon konuşmasında maktülün kardeşine, “Evliliğine devam etmezsen hayatını mahvedecem, yüzünü çirkin edecem” sözlerini kullandığını belirtti.

Cep telefonları incelendi

Demir, 26 Nisan tarihinde sanık Yaşar Akdoğan’ın verdiği ifadede, olaydan iki hafta önce eşinin daha önceden kullandığı cep telefonu olduğunu ve bu telefonun tuşlarında olan arızadan dolayı kullanmadığını ve içinde kendini aldattığından şüphelendiği Ç.S.’ye ait mesajlar ve banka içinde çekilmiş fotoğraflar olduğu iddiası olduğunu söyledi.

Tanık Demir, sanığın iddiaları üzerine cep telefonlarının incelenmek üzere Polis Genel Müdürlüğü Data’ya gönderildiğini kaydetti.

“İntihar potansiyeli yok”

Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümünden sonra, 26 Nisan tarihinde maktulün daha önce gittiği psikoloğu F.C.’nin Girne Polis Müdürlüğü’nde ifade verdiğin, söyleyen Demir, psikolog F.C.’nin maktulun daha çok sanık ile olan sorunlarını anlattığı yönünde ifade verdiğini söyledi.

Demir, “F.C., verdiği ifadede maktulun sanık ile olan sorunlarından dolayı yanına gittiğini, eşinin sürekli kendisine tepki gösterdiğini intihara ise hiçbir zaman meyilli olmadığını söyledi. F.C.’nin Akile Nacisoy Akdoğan’ın kullandığı ilaçların ise reçetesiz satın alınabileceğini hafif depresyon ilacı olduğuna dair bilgi verdi” dedi.

“Kızı olayı gördü”

Müfettiş Muavini Umut Demir, 25 Temmuz tarihinde Müfettiş Turgay Kıroktan aldığı bilgi üzerine şubeye Akdoğan çiftinin 11 yaşındaki kızları T.A.’nın V.E., ile birlikte geldiğini ve T.A.’nın Sosyal Hizmetler görevlisi eşliğinde ifade verdiğini kaydetti.

Demir, T.A.’nın babasının annesini balkondan aşağıya attığını gördüğü yönünde beyanda bulunması üzerine kız çocuğunun çocuk psikiyatrisi tarafından ifadesinin alındığını da belirtti.

Tanık Demir, T.A.’nın 8 Ağustos tarihinde Sosyal Hizmetler görevlisi eşliğinde Çocuk Psikiyatrisi Doktor Ayşe Zeki’ye anlattıklarından sonra sanık Yaşar Akdoğan’ı “Adam öldürme” suçlaması ile mahkemeden tutuklama emri alarak şubeye çağırdıktan sonra tutukladıklarını belirtti.

Kanında anti depresan bulundu

Müfettiş Muavini, maktulun otopsi sonucunda kanında anti deprasan ilacı tespit edildiğini ifade etti.

Duruşma 17 Kasım’da devam edecek

Tanık Umut Demir’in ifadesini tamamlaması ile birlikte Başsavcılık evraklarla birlikte 40’a yakın emareyi mahkemeye sundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, duruşmayı dinlemek üzere 17 Kasım Cuma gününe erteleyerek, oturumu kapattı.



Havadis - Devrim Demir