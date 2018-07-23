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Alayköy’deki Yangında 400 Dönüm Yandı

YANGINIYLA İLGİLİ POLİS AÇIKLAMASI…

Alayköy’deki Yangında 400 Dönüm Yandı

YANGINIYLA İLGİLİ POLİS AÇIKLAMASI…

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:37
Alayköy’deki Yangında 400 Dönüm Yandı

YANGINIYLA İLGİLİ POLİS AÇIKLAMASI…

400 DÖNÜM ALANDAKİ ÇÖPLÜK, MAKİ BİTKİ ÖRTÜSÜ VE ORMNLIK ALANDA BULUNAN ÇAM, AKASYA VB. AĞAÇLAR YANARAK ZARAR GÖRDÜ
 

Alayköy’ün batısındaki çöplükte başlayan ve ormanlık alana yayılan yangın, 400 dönüm arazinin ve içindeki ağaçların yanmasına yol açtı.

Bu sabah saat 10.45 sıralarında, Alayköy’ün batı kısmında bulunan çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten başlayan ve kısa sürede ormanlık alana yayılan yangın, kontrol altına alındı.

Polis açıklamasında çıkan yangın sonucu yaklaşık 400 dönümlük alan içerisinde bulunan çöplük alan, maki bitki örtüsü ile ormanlık alanda bulunan çam, akasya vb. ağaçlar yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma personeliyle çevre belediyelere ait su tankerleri ve askeri personel müdahale etti. 

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 15:02
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