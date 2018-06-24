Alayköy’de 8 sandıktan 4’ü açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Alayköy’de toplam 8 sandıktan 4’ü açıldı.



Buna göre, kayıtlı seçmen 2327; Oy kullanan seçmen sayısı 970; Geçerli oy sayısı 954 ; Geçersiz oy 16.





Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıUBPArif Ulaş (UBP)37639.41CTPHulusi Manisoy (CTP)55858.49BAĞ 2Emre Özkan (BAĞ 2)202.10