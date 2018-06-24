Alayköy’de 8 sandıktan 4’ü açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Alayköy’de toplam 8 sandıktan 4’ü açıldı.
Buna göre, kayıtlı seçmen 2327; Oy kullanan seçmen sayısı 970; Geçerli oy sayısı 954 ; Geçersiz oy 16.
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Arif Ulaş (UBP) 376 39.41
CTP Hulusi Manisoy (CTP) 558 58.49
BAĞ 2 Emre Özkan (BAĞ 2) 20 2.10
Son Güncelleme: 24.06.2018 21:15