Alayköy’de İş Kazası… 3 Metre Yüksekten Düşen İbrahim Karata Yaralandı



Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Alayköy’de saat 12.30 sıralarında meydana gelen iş kazasında 45 yaşındaki İbrahim Karata 3 metre yüksekteki iskeleden düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Alayköy\'de yapımı devam eden Yapım İnşaat Mantar Üretim Tesisi’nde iskele üzerinde kaynak işi yapan İbrahim Karata dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Karata’nın tedavisi sevk edildiği Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

(YIL/HA)

