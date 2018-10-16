banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98466
ALTIN
223.715
DOLAR
5.7050
STERLİN
7.4811
EURO
6.6085
Tır yol içerisine devrildi
TIR YOL İÇERİSİNE DEVRİLDİ
Rus turist tutuklu yargılanacak
RUS TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Panayi tutuklu yargılanacak
PANAYİ TUTUKLU YARGILANACAK
Turist olarak geldi başımıza kaldı
Turist olarak geldi başımıza kaldı
banner282

Alayköy Çemberinde Tır Devrildi

Lefkoşa, 16 Ekim 18 (.): Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Alayköy çemberinde bir tır devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Alayköy Çemberinde Tır Devrildi

Lefkoşa, 16 Ekim 18 (.): Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Alayköy çemberinde bir tır devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

16 Ekim 2018 Salı 19:08
Alayköy Çemberinde Tır Devrildi
Lefkoşa, 16 Ekim 18 (.): Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Alayköy çemberinde bir tır devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Polis Basın Subayı\'nın verdiği bilgiye göre kaza bugün saat 18.00 sıralarında Hüseyin Tek\'in (E-31) kullandığı TLP 584 plakalı tırın Güzelyurt istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu meydana geldi. 
Tek\'in kullandığı tır, Alayköy çemberinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi yüzünden yolu ayıran çelik bariyerlere çarparak dorse kısmı yol içinde kalacak şekilde sola devrildi.
Polis kazada yaralanan olmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

(GÜL) FOTOĞRAFLI 


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Telsim ailesi çıtayı yükseltti
KKTC Telsim ailesi çıtayı yükseltti
Tır yol içerisine devrildi
Tır yol içerisine devrildi
İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Arter’i ziyaret etti
İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Arter’i ziyaret etti
Özersay, Ankara’da temaslarına devam ediyor
Özersay, Ankara’da temaslarına devam ediyor
Hükümet kamudaki sendikalarla hayat pahalılığı konusunu görüştü
Hükümet kamudaki sendikalarla hayat pahalılığı konusunu görüştü
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor
KTTO heyeti yarın Mersin’e gidiyor
KTTO heyeti yarın Mersin’e gidiyor
Barolar Birliği’nden hayvan hakları uyarısı
Barolar Birliği’nden hayvan hakları uyarısı
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın 6 saat elektrik kesintisi var
Yarın 6 saat elektrik kesintisi var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim