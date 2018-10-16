Alayköy Çemberinde Tır Devrildi

Lefkoşa, 16 Ekim 18 (.): Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Alayköy çemberinde bir tır devrildi. Kazada yaralanan olmadı.Polis Basın Subayı\'nın verdiği bilgiye göre kaza bugün saat 18.00 sıralarında Hüseyin Tek\'in (E-31) kullandığı TLP 584 plakalı tırın Güzelyurt istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu meydana geldi.Tek\'in kullandığı tır, Alayköy çemberinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi yüzünden yolu ayıran çelik bariyerlere çarparak dorse kısmı yol içinde kalacak şekilde sola devrildi.Polis kazada yaralanan olmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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