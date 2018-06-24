Alayköy Belediye Başkanı Tekrar Ctp Belediye Başkanı Adayı Hulusi Manisoy Oldu





YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARILefkoşa, 24 Haziran 18 (.): 24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Alayköy Belediye Başkanı yüzde 56.43 oranla CTP adayı Hulusi Manisoy oldu. Manisoy koltuğunu korudu.Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Alayköy’deki 8 sandıkta 1768 oydan 26 oy geçersiz sayıldı.CTP belediye başkan adayı Hulusi Manisoy 983 oy alarak yüzde 56.43 oranla belediye başkanı seçildi.Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıUBPArif Ulaş (UBP)69940.13CTPHulusi Manisoy (CTP)98356.43BAĞ 2Emre Özkan (BAĞ 2)603.44(ŞEB)