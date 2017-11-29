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29 Kasım 2017 Çarşamba 11:38

Alayköy Yolunda Bir Garip Olay

Bu sabah saatlerinde Alayköy yolunda yaşanan garip olay sürücüleri hayrete düşürdü.

Alayköy Yolunda Bir Garip Olay
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Bu sabah saatlerinde Alayköy yolunda yaşanan garip olay sürücüleri hayrete düşürdü. Yolun ortasında duran koltuğu gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu kadar da olmaz dedirten olay sosyal medyada gündem oldu.
 
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