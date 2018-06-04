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Alayköy Tahıl Festivali Cuma Günü Başlıyor...

Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği “Tahıl Festivali”, cuma günü başlıyor.

Alayköy Tahıl Festivali Cuma Günü Başlıyor...

Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği “Tahıl Festivali”, cuma günü başlıyor.

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:41
Alayköy Tahıl Festivali Cuma Günü Başlıyor...

Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği “Tahıl Festivali”, cuma günü başlıyor.

Üç gün sürecek festivalin açılışında saat 19.45’te Belediye önünden Alayköy İlkokulu bahçesindeki festival alanına kortej yürüyüşü yapılacak.

Çeşitli turnuva ve yarışmaların düzenleneceği festivalin ilk gecesinde Alayköy Belediyesi tarafından golifa ve herse dağıtılacak.

Alayköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalin ilk gecesinde kukla, jonglör ve illüzyon gösterisi; Cambaz Mithat Şov, halk dansları gösterileri yanında Basri Can ve Ayşegül Zaim konseri yer alacak.

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Festivalin açılış gecesinde “canlı soğuk heykeller” ile anı fotoğrafı çekilebilecek.

Cumartesi akşamı ise Stüdyo 21 dans gösterisi, ışıklı derviş şov, Rus akrobasi şovu ve Kurtalan Ekspres konseri gerçekleşecek.

Festivalin final gecesi olan Pazar akşamı ise “Ukrayna led ve ateş şov” yer alacak.

Festival Ali Altay ve SOS'in birlikte vereceği konserle son bulacak.

Festival boyunca karikatür sanatçısı Mustafa Tozakı da karikatür ve portre çizimi yapacak.

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Son Güncelleme: 04.06.2018 14:07
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