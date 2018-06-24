Alayköy Belediye Başkanı Tekrar CTP Belediye Başkanı Adayı Hulusi Manisoy Oldu

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Alayköy Belediye Başkanı yüzde 56.43 oranla CTP adayı Hulusi Manisoy oldu. Manisoy koltuğunu korudu.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Alayköy’deki 8 sandıkta 1768 oydan 26 oy geçersiz sayıldı.



CTP belediye başkan adayı Hulusi Manisoy 983 oy alarak yüzde 56.43 oranla belediye başkanı seçildi.





Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıUBPArif Ulaş (UBP)69940.13CTPHulusi Manisoy (CTP)98356.43BAĞ 2Emre Özkan (BAĞ 2)603.44