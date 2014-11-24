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“Alashia Yeniden Doğuyor “ Sergisi Devam Ediyor

Vakıflar İdaresi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin organize ettiği “2.Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu” ve “Alashia Yeniden Doğuyor “ sergisi devam ediyor.

“Alashia Yeniden Doğuyor “ Sergisi Devam Ediyor

Vakıflar İdaresi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin organize ettiği “2.Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu” ve “Alashia Yeniden Doğuyor “ sergisi devam ediyor.

24 Kasım 2014 Pazartesi 13:06
“Alashia Yeniden Doğuyor “ Sergisi Devam Ediyor
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 Vakıflar İdaresi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin  organize ettiği “2.Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu” ve “Alashia Yeniden Doğuyor “ sergisi devam ediyor.

Sergi, 30 Kasım’a kadar izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Proje sorumluluğu Rauf Ersenal,  küratörlüğü Ayhatun Ateşin tarafından gerçekleştirilen ve  Lefkoşa Bedesten’de yer alan sempozyum ve sergi; üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve konularında uzman bilim insanlarının katılımıyla sürüyor.

Ayhatun Ateşin’in verdiği bilgiye göre, akademik sunumlarda, Özgen Acar; tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs’a ait arkeolojik eserlerin nasıl talan edildiği ve  yurt dışına kaçırıldığı konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Nezih Başgelen; “arekolojinin sesiz dili” olan seramiklerden bahsederek Anadolu Kıbrıs bağlantıları ve ilişkileri hakkında bilgi verdi.

Prof.Dr.Bülen Kızılduman; Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından Kaleburnu Kral tepesinde yapılan arekolojik kazılar sonucu ele geçirilen en son bulgular hakkında sunum yaptı.

Prof Dr.Levent Zoroğlu; özellikle Kilikya bölgesindeki buluntularla Kıbrıs ile ilişkileri arasında benzer öğelere dikkat çekti.

Prof Dr.Sevim Çizer; son kalan kadın çömlekçiler hakkında sunum yaptı.

Dr.Luca Zavagno; Ortaçağ ve Kıbrıs ilişkileri hakkında aydınlatıcı bilgi verirken, Dr.Rıza Tuncel de, ana tanrıça figürleri ve ele geçirdikleri evreler ile anlamları konusunda sunum yaptı.

Yarın saat 19.00’da film yönetmeni Mustafa Ersenal, sempozyum çalışmalarını içeren belgesel bir sunum gerçekleştirecek. Atölye çalışmaları da sunumla son bulacak. Sergi ise 30 Kasım’a kadar Bedesten’de devam edecek.

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