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27 Ocak 2017 Cuma 10:57

ALANLI’DAN ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİNE ZİYARET

ALANLI'DAN ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİNE ZİYARET
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ALANLI’DAN ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİNE ZİYARET
“SİYASİ RENGİMİZ NE OLURSA OLSUN ELBİRLİĞİ İLE YOLA DEVAM ETMELİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, halka umut pompalanmasının bırakılması gerektiğini vurgulayarak :”Siyasi rengimiz ne olursa olsun, elbirliği ve gönül birliği içerisinde KKTC olarak yolumuz devam etmemiz şarttır” dedi.

Alanlı, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneğini ziyaret etti. Ziyarette TMT mücadelesine emeği geçmiş Süleyman Ahmet Camgöz’e hizmet madalyası takıldı.
Ziyaretin başında şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Alanlı ziyarette bir konuşma yaparak yıllar önce bir mezalime karşı Kıbrıs Türk halkının elbirliği ve gönül birliği içerisinde büyük bir mücadele içerisinde ilk kıvılcımı çaktığı günün yıldönümü olduğunu anımsattı.
Kıbrıs Türk halkının acı,keder ve gözyaşı ile dolu günlerden bugünlere nasıl ve hangi şartlarda ve kimlerle geldiğini çok iyi bildiğini ifade eden Alanlı, bu nedenle Kıbrıs Türk halkının Anavatanına yürekten bağlı olduğunu,şehit,gazi ve malul gazilerini her zaman yad ettiğini söyledi.

Yaklaşık 43 yıldır ada üzerinde müzakerelerin devam ettiğini anımsatan Alanlı, bu süreçte anlaşma isteyen tarafın her zaman Türk tarafı olduğunu, ancak buna rağmen anlaşma için taviz vermeye zorlanan tarafın da Türk tarafı olduğunu vurguladı.

Anlaşmaların iki taraflı olduğunu bellirten ve bu anlaşmalarda iki tarafın da feragat etmesi gereken hususlar olması gerektiğine dikkati çeken Alanlı, bu durumu bugüne kadar göremediklerini vurguladı.

Alanlı, 29 Mart 1986 Cuellar Belgesi ve 2004 Annan Planının müzakare masasında oturan Rumlar tarafından reddedildiği için bugüne kadar anlaşma sağlanamadığını ifade ederek anlaşma istememelerinin tek nedeninin ,1960’ta kurulan ortaklık Cumhuriyetinde Rumların kendilerini mal sahibi gibi görmelerinden kaynaklandığını belirtti.
Alanlı şöyle devam etti:
“Artık halkımıza umut pompalamayı bırakmamız gerekmektedir.Siyasi rengimiz ne olursa olsun, elbirliği ve gönül birliği içerisinde KKTC olarak yolumuz devam etmemiz şarttır.Birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel daha müreffeh yarınlar için ülkemizi ve devletimizi siyasi,ekonomik,kültürel olarak güçlendirip köklendirmek için çalışmalıyız”
Alanlı, Kıbrıs Türk halkının varlığını borçlu olduğunu düşündükleri Türk Mukavemet Teşkilatının değerli bir üyesine madalya takma şerefine layık görüldüğü için de çok mutlu olduğunu ve onur duyduğunu söyledi.


ERSAN: “ANAVATANIN GARANTÖRLÜĞÜNDEN VAZGEÇİLMEMELİ”
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan da konuşmasında, Varoluş Mücadelesi yıldönümünde Başkan Yardımcısı Alanlı’nın ziyaretini çok anlamlı bulduklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti.
1956’dan 1974’e kadar 1818 şehit ve 2953 şehit çocuğun geride kaldığını anımsatan Ersan, savaşın her zaman kötü olduğunu düşündüklerini söyledi.

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