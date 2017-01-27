Alanlı, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, halka umut pompalanmasının bırakılması gerektiğini söyleyerek, “Siyasi rengimiz ne olursa olsun, elbirliği ve gönül birliği içerisinde KKTC olarak yolumuz devam etmemiz şarttır” dedi.

“ELBİRLİĞİ VE GÖNÜL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KKTC OLARAK YOLUMUZ DEVAM ETMEMİZ ŞARTTIR”

Lefkoşa, 27 Ocak17 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, halka umut pompalanmasının bırakılması gerektiğini söyleyerek, “Siyasi rengimiz ne olursa olsun, elbirliği ve gönül birliği içerisinde KKTC olarak yolumuz devam etmemiz şarttır” dedi.

Alanlı, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneğini ziyaret etti. Ziyarette TMT’ye emeği geçmiş Süleyman Ahmet Camgöz’e hizmet madalyası takıldı.

ALANLI

Meclisten verilen bilgiye göre, Alanlı ziyarette yaptığı konuşmada, bugünün, yıllar önce bir mezalime karşı Kıbrıs Türk halkının elbirliği ve gönül birliği içerisinde büyük bir mücadele içerisinde ilk kıvılcımı çaktığı günün yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Kıbrıs Türk halkının acı, keder ve gözyaşı ile dolu günlerden bugünlere nasıl ve hangi şartlarda ve kimlerle geldiğini çok iyi bildiğini ifade eden Alanlı, bu nedenle Kıbrıs Türk halkının anavatanına yürekten bağlı olduğunu, şehit, gazi ve malul gazilerini her zaman yad ettiğini söyledi.

Yaklaşık 43 yıldır ada üzerinde müzakerelerin devam ettiğini anımsatan Alanlı, bu süreçte anlaşma isteyen tarafın her zaman Türk tarafı olduğunu, ancak buna rağmen anlaşma için taviz vermeye zorlanan tarafın da Türk tarafı olduğunu vurguladı.

Anlaşmaların iki taraflı olduğunu belirten ve bu anlaşmalarda iki tarafın da feragat etmesi gereken hususlar olması gerektiğine dikkati çeken Alanlı, bu durumu bugüne kadar göremediklerini söyledi.

Alanlı, 29 Mart 1986 Cuellar Belgesi ve 2004 Annan Planı’nın Rumlar tarafından reddedildiği için bugüne kadar anlaşma sağlanamadığını ifade ederek, 1960’ta kurulan ortaklık Cumhuriyetinde Rumların kendilerini mal sahibi gibi gördüklerini belirtti.

Alanlı şöyle devam etti:

“Artık halkımıza umut pompalamayı bırakmamız gerekmektedir. Siyasi rengimiz ne olursa olsun, elbirliği ve gönül birliği içerisinde KKTC olarak yolumuz devam etmemiz şarttır. Birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel daha müreffeh yarınlar için ülkemizi ve devletimizi siyasi, ekonomik, kültürel olarak güçlendirip köklendirmek için çalışmalıyız.”

Alanlı, Kıbrıs Türk halkının varlığını borçlu olduğunu düşündükleri Türk Mukavemet Teşkilatı’nın değerli bir üyesine madalya takma şerefine layık görüldüğü için de çok mutlu olduğunu ve onur duyduğunu söyledi.

ERSAN

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan da, varoluş mücadelesi yıl dönümünde Alanlı’nın ziyaretini çok anlamlı bulduklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti.

1956’dan 1974’e kadar 1818 şehit ve 2953 şehit çocuğunun geride kaldığını anımsatan Ersan, savaşın her zaman kötü olduğunu düşündüklerini söyledi.

Görüşmelerin devam ettiği bugünlerde anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden taviz verilmemesi gerektiğini kaydeden Ersan, geçmişte yaşanılan acılardan dolayı aynı eşitliğe sahip olmak istediklerini belirtti.

Ertan Ersan, 27-28 Ocak olayları sırasında Tuzla ve Larnaka bölgesinde büyük mücadeleler veren ve hizmeti olan Süleyman Ahmet Camgöz’e böyle bir günde hizmet madalyası vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından, Süleyman Ahmet Camgöz’e madalyası Meclis Başkan Yardımcısı Alanlı tarafından takıldı.

(YIL/HA) FOTOĞRAFLI