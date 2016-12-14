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14 Aralık 2016 Çarşamba 15:08

ALANLI: “TÜRK HALKI OYUNLARA KARŞI UYANMIŞ VE TOPYEKÜN KENETLENMİŞ VAZİYETTEDİR”

ALANLI: 'TÜRK HALKI OYUNLARA KARŞI UYANMIŞ VE TOPYEKÜN KENETLENMİŞ VAZİYETTEDİR”
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ALANLI: “TÜRK HALKI OYUNLARA KARŞI UYANMIŞ VE TOPYEKÜN KENETLENMİŞ VAZİYETTEDİR”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Türkiye’de yaşanan terör saldırısı sonrası Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.

Büyükelçilikteki  deftere duygularını aktarırken Alanlı’ya Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay eşlik etti.

Alanlı, yazısında, Anavatan Türkiye’nin birlik, beraberlik, huzur ve istikrarlı ilerleme ortamına yapılan haince saldırının yer ve zamanlama açısından tesadüfü olmadığına dikkat çekerek, tarihsel sürece bakıldığında yapılan bu saldırıların düzeni ve zamanlamasının manidar olduğunu belirtti.

“Her zerresinde mazlumu korumak için her karış toprağı şehit kanları ile sulanmış olan Anavatan Türkiye’yi hiç bir güç asla bölemez” ifadelerine yer veren Alanlı, Türk halkının yapılan bu oyunlara karşı uyanmış ve topyekün kenetlenmiş vaziyette olduğunu vurguladı.

Alanlı yazısında şöyle dedi:
 “Anavatanımıza karşı düzenlenen haince terör saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine metanet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.”

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