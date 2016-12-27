ALANLI'NIN ACI GÜNÜ

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KKTC Meclis Başkan Yardımcısı, Demokrat Parti İskele Milletvekili



KKTC Meclis Başkan Yardımcısı, Demokrat Parti İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı azönce acı haberi aldı. İskele bölgesinin tanınmış kişilerinden olan ve oldukça sevilen bölgenin ebesi Nafia Özebe bugün hayatını kaybetti. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve Demokrat Parti İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı'nın da anneannesi olan Nafia Özebe'nin vefatı başta ailesi olmak üzere tüm bölgede derin üzüntü yarattı.

Merhumenin cenazesi yarın 28 Aralık Çarşamba günü öğle namazını müteakip İskele Mezarlığında toprağa verilecektir.





Kıbrıs Manşet ve Ziya Emir Group ailesi olarak başta değerli milletvekili ve Meclis Başkan Vekilimiz Hüseyin Avkıran Alanlı olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.