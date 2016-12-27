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27 Aralık 2016 Salı 09:53

ALANLI'NIN ACI GÜNÜ

İskele bölgesinin tanınmış kişilerinden olan ve oldukça sevilen bölgenin ebesi Nafia Özebe bugün hayatını kaybetti.

ALANLI'NIN ACI GÜNÜ
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ALANLI'NIN ACI GÜNÜ

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı, Demokrat Parti İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı azönce acı haberi aldı. İskele bölgesinin tanınmış kişilerinden olan ve oldukça sevilen bölgenin ebesi Nafia Özebe bugün hayatını kaybetti. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve Demokrat Parti İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı'nın da anneannesi olan Nafia Özebe'nin vefatı başta ailesi olmak üzere tüm bölgede derin üzüntü yarattı.

Merhumenin cenazesi yarın 28 Aralık Çarşamba günü öğle namazını müteakip İskele Mezarlığında toprağa verilecektir.

Kıbrıs Manşet ve Ziya Emir Group ailesi olarak başta değerli milletvekili ve Meclis Başkan Vekilimiz Hüseyin Avkıran Alanlı olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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Hüseyin Avkıran AlanlıAcı GünüNafia Özebe
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