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12 Ocak 2017 Perşembe 16:19

ALANLI: "DENKTAŞ'IN FİKİRLERİNİ VE MÜCADELESİNİ YENİ NESLE AKTARMAK EN BÜYÜK GÖREV"

ALANLI: 'DENKTAŞ'IN FİKİRLERİNİ VE MÜCADELESİNİ YENİ NESLE AKTARMAK EN BÜYÜK GÖREV'
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ALANLI: "DENKTAŞ'IN FİKİRLERİNİ VE MÜCADELESİNİ YENİ NESLE AKTARMAK EN BÜYÜK GÖREV"
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın 5.ölüm yıldönümünde, onun fikir ve düşüncelerinin ne denli önemli olduğunun bir kez daha idrakı içerisindeyiz.

Bugün kendi topraklarımız içerisinde hiç bir güvenlik endişesi olmadan yaşayabilmemiz, Kurucu Cumhurbaşkanımız,onun dava arkadaşları ve geçmişte bu mücadeleyi veren Kıbrıs Türk halkı sayasindedir.

Kurucu Cumhurbaşkanımızın büyük liderliği,öngörüleri ve sürdürdüğü mücadele her zaman tarih sayfalarında mücadele veren toplumlar için bir ders niteliğindedir.

Tüm hayatını Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlığına adayan Kurucu Cumhurbaşkanımız, Anavatan Türkiye ile daima fikir ve gönül birliği içerisinde olmuştur.

Onu büyük bir özlem ve minnetle anarken, fikir ve düşüncelerini, halkı için verdiği mücadeleleri yeni nesle aktarmanın en büyük görevimiz olduğunu belirtmek isterim.

Ruhu Şad olsun.

 
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