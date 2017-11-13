ALANLI DA ADAY DEĞİL…

Demokrat Parti İskele Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlerde aday olmama kararı aldığını açıkladı.Yazılı bir açıklama yapan Alanlı, Demokrat Parti İskele Milletvekili olarak 2013 Genel Seçimlerinde parlamentoya seçildiğini anımsatarak, hayatının her döneminde halkla iç içe olduğunu, enerjisini idealleri uğruna harcadığını kaydetti.Alanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Son 2 yıldır partimin önerisi ve parlamenter arkadaşlarımın desteği ile Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili olarak parlamento oturumlarını, tarafsız ve Meclis İçtüzüğü doğrultusunda yönettim. 2 yıllık görevim süresince hiç izin kullanmadım. Parti ayırımı yapmadan kapımı çalan herkese imkanlarım çerçevesinde hizmet vermeye çalıştım.Bu süreçte iyi niyet ve özveriyle hizmet etme heyecanı içerisinde olmama rağmen bir milletvekili olarak mevcut yapıda hedeflediğim hizmet anlayışına ulaşamadım.Bu nedenle 2018 erken genel seçimlerinde milletvekili adayı olmama kararı aldım.Hizmet aşkımın tezahürü olan çalışma azmimi ve tecrübelerimi sorumlu, aydın, bilinçli, sorgulayıcı bir yaklaşımla çeşitli platformlarda halkıma hizmet etmeğe devam edeceğim. Her zaman olduğu gibi yine halkımla iç içe, gönül gönüle, samimi duygularla, yan yana yürüyeceğimi beyan ederim.”Alanlı, milletvekili arkadaşlarına, Meclis personeline, fiilen oy vererek parlamentoya gönderen vatandaşlara, fikirleriyle destek veren tüm arkadaşlarına, faaliyetlerini takip eden tüm basın emekçilerine, dostları ile ailesine de teşekkür etti.